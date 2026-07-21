Dragusin: "La fiducia di Paratici ha reso più facile il mio arrivo in viola. Non vedo l'ora di lottare per la Fiorentina"

Il nuovo difensore romeno della Fiorentina Radu Dragusin, ha parlato al TGR Rai Toscana dopo i primi giorni di ritiro. Il classe 2002 si è soffermato sul positivo impatto a Firenze e nella rosa gigliata.

‘Felice di essere alla Fiorentina’

"Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi mi ci è voluto veramente poco. Sono felice di essere qua, la Serie A per me ha un posto speciale nel cuore, è da qua che sono partito. Bello essere tornato, non vedo l'ora di giocare".

‘La fiducia di Paratici vuol dire tanto’

"Non c'è stato tantissimo tempo per essere convinto a venire, sicuramente il rapporto con il direttore Paratici ha reso questo trasferimento più facile e la sua fiducia nei miei confronti vuol dire tanto. Anche i tifosi mi hanno accolto bene, ho ricevuto tanti messaggi e dico loro grazie, li aspetto per lottare tutti insieme per la Fiorentina".