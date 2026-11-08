La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Forte torna dal 1', sulla trequarti insieme a Croci
Alle ore 15.00 la Fiorentina scende in campo al Rocco B. Commisso Viola Park, per affrontare il Como nel match della 10^ giornata del Campionato Primavera 1. Viola in gran forma e reduci dal passaggio del turno in Youth League: contro i lariani l'obiettivo è continuare a vincere e a convincere.
Tante novità dopo l'Europa
Rispetto al match di Youth League, Andreazzoli piazza Forte sulla trequarti insieme a Croci e alle spalle dell'unica punta Campaniello. Novità Melani nel trio difensivo, mentre in mediana c'è la conferma del solo Beldenti.
Le formazioni
FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Cianciulli, S. Beldenti, Ademi; Forte, Croci; Campaniello
Como (3-4-2-1): Damioli; Maklouf, Grilli, Andrealli, Bonsignori, Fustini, Epifani, Cassano, Ballone, Albini, Zamagni