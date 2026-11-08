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La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Forte torna dal 1', sulla trequarti insieme a Croci

Redazione /
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Giuseppe Forte
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Alle ore 15.00 la Fiorentina scende in campo al Rocco B. Commisso Viola Park, per affrontare il Como nel match della 10^ giornata del Campionato Primavera 1. Viola in gran forma e reduci dal passaggio del turno in Youth League: contro i lariani l'obiettivo è continuare a vincere e a convincere.

Tante novità dopo l'Europa

Rispetto al match di Youth League, Andreazzoli piazza Forte sulla trequarti insieme a Croci e alle spalle dell'unica punta Campaniello. Novità Melani nel trio difensivo, mentre in mediana c'è la conferma del solo Beldenti.

Le formazioni

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Cianciulli, S. Beldenti, Ademi; Forte, Croci; Campaniello

Como (3-4-2-1): Damioli; Maklouf, Grilli, Andrealli, Bonsignori, Fustini, Epifani, Cassano, Ballone, Albini, Zamagni

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