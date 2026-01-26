Anche il Torino perde pezzi: Baroni non potrà contare su un centrale, sicura la sua assenza contro la Fiorentina
Non bastava il pesante 6-0 subito dal Como, il Torino di Baroni dovrà anche fare a meno di una pedina difensiva per la sfida contro la Fiorentina, in programma il prossimo 7 febbraio.
Si ferma un centrale
Infatti, come riportano dal club granata, il centrale albanese Ismajli si fermerà per circa un mese, dopo che gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra.
Out contro i viola
Analogamente a quanto accaduto al Parma con Valenti, quindi, anche un'altra squadra in lotta salvezza perde un suo centrale difensivo. Stavolta, però, è certa la sua assenza proprio contro la Fiorentina.
