Kean corre...verso la tribuna. Ma ha ancora un senso preoccuparsi delle sue condizioni?

A meno di clamorose sorprese, il campionato di Moise Kean è finito…da un pezzo ormai.

Le ultime sue tracce

Le ultime sue tracce da giocatore della Fiorentina risalgono alla partita giocata dalla squadra a Verona. Era il 4 aprile scorso, prova incolore sua e della squadra che però riuscì a portare a casa una fortunosa, quanto fondamentale, vittoria per 1-0. Dopo di allora, stop!

Assenza ininfluente

Ma la sua è un'assenza, eventuale, ormai ininfluente per le sorti di questa stagione. Il campionato ha già emesso da qualche settimana il suo verdetto riguardante la Fiorentina. Più che altro sarà importante capire se la squadra messa su per la prossima stagione, contempla o meno la presenza dell'ex Juventus al suo interno.