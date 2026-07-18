Succedere ad Italiano non è mai semplice: il Bologna di Tedesco ne rimedia 4 contro una squadra di Serie B tedesca

Nonostante l’arrivo di un tecnico internazionale e preparato come Domenico Tedesco, era impossibile che la separazione tra il Bologna e Vincenzo Italiano non portasse qualche scompenso nella sua ex squadra. E benche si tratti comunque della prima amichevole del ritiro estivo, la prestazione dei rossoblu di quest’oggi sottolinea come il lavoro da fare sia veramente tanto.

La stagione parte con una grande figuraccia

Impegnati a Valles, sede ufficiale del ritiro del Bologna, in una amichevole contro l’Arminia Bielefeld, squadra della seconda divisione tedesca, i rossoblu rimediano una pessima figuraccia. Il Bielefeld non solo vince la partita, ma rifila ben 4 reti alla squadra di Tedesco: al novantesimo il risultato finale è 0-4 per i tedeschi. Stecca evidente per il coro rossoblù, ancora non ben sincronizzato nello spartito che sta creando il nuovo tecnico Domenico Tedesco. Armonie da trovare, condizione ancora appesantita dai carichi di lavoro, fatto sta che l'Arminia Bielefeld ha comandato in lungo e in largo la sfida, con il risultato mai in discussione.

Il primo tempo, e l'espulsione di Rowe, ha rovinato tutti i piani di Tedesco

Un primo tempo da incubo per i rossoblù, che sfidavano una squadra già nettamente più avanti nella preparazione atletica: la prima frazione si è infatti conclusa sul 3-0. La doppietta di Grodowski e la rete di Worl, gol nati anche da errori difensivi dei rossoblù, hanno fissato il punteggio sul 3-0. Nel finale di prima frazione poi è arrivata anche l’espulsione di Jonathan Rowe, che ha reagito andando contro un avversario dopo un fallo subito. L’inglese è finito sotto la doccia in anticipo. Per una Fiorentina che sembra invertire il trend rispetto alla scorsa stagione, c’è un Bologna sempre più in difficoltà.