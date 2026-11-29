A Sportitalia il giornalista ed esperto di mercato Luca Cilli ha scritto la sua sulla Fiorentina e sul lavoro di Paolo Vanoli a Firenze, al momento sotto la lente d'ingrandimento dopo gli ultimi risultati negativi.

Le parole di Cilli

“C’è chi ha ritrovato la strada giusta, Amorim, chi sembra averla smarrita, Paolo Vanoli. Imbarazzante, non c’è altro aggettivo. La sua Fiorentina presa a pallonate a Monza sotto qualsiasi punto di vista è una roba imbarazzante. Inguardabile da qualsiasi prospettiva. Senza nulla di nulla, tanto è vero che la classifica rispecchia pietosamente il vuoto totale che c’è in questo momento. Già nella passata stagione ha preso caterve di gol e infilato risultati pietosi, pure in questo campionato si sta ripetendo. La comunicazione? Pure quella rivedibile”.

Colpa da dividere

“Le colpe non sono solamente sue, ci mancherebbe. Per inciso è anche un buon allenatore. Ma di chi lo ha scelto dopo aver deciso di non confermarlo, cioè Fabio Paratici. Ha avuto carta bianca dalla proprietà, speso l’impossibile, rivoluzionato qualsiasi area del club e portato avanti la sua idea. Attualmente fallimentare. C’è parecchio materiale su cui riflettere e analizzare facendosi più di due domande. A partire dalla proprietà”.