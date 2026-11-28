E' quasi già mercato invernale ma ci si proietta anche oltre, fino alla prossima estate, quando la Fiorentina avrà diverse situazioni da sbrogliare in relazione ai riscatti di alcuni elementi della rosa. Su Tmw, Luca Calamai si espone così sui vari singoli:

“Una Fiorentina in stato confusionale sta cominciando a valutare le posizioni dei giocatori in prestito. Non è ancora tempo di scelte definitive. Il direttore sportivo Fabio Paratici vuole aspettare le prossime quattro partite di campionato per avere un quadro più chiaro della situazione. La famiglia Commisso si prepari ad aprire ancora il portafoglio dopo la pioggia di soldi messa a disposizione di Paratici nell'ultimo calcio mercato estivo. Jimenez e Nije hanno passato l'esame. Sono due giovani di grande talento che non hanno tradito le aspettative”.

Gonçalves in stand by, Dragusin da bocciare

"Per quanto riguarda Pedro Goncalves di sicuro non scatterà l'obbligo di riscatto. La Fiorentina sarebbe stata obbligata a versare 22 milioni e mezzo allo Sporting in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ipotesi già naufragata nel nulla. Ma la società viola ha comunque dei dubbi sul fatto di esercitare o meno il riscatto per il portoghese. La cifra è troppo altra e Pedro Goncalves non è riuscito per il momento a garantirsi un ruolo fondamentale nella squadra viola.

L’ultimo capitolo riscatti coinvolge Dragusin, il pupillo di Paratici: di sicuro oggi non vale i quasi venti milioni che la società viola dovrebbe versare al Tottenham per riscattarlo. Presto la Fiorentina non sarà più libera di decidere, Paratici farebbe bene a valutare con attenzione su un giocatore che oggi meriterebbe la panchina".