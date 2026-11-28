Era stato inserito quasi a furor di popolo, dopo per altro una lunghissima fase d'approccio alla realtà viola, salvo giocare un paio di gare da titolare, prima di essere ricacciato in soffitta. Evidentemente la scelta di Vanoli su Pedro Gonçalves non era di quelle convinte e proprie del credo dell'allenatore. Non a caso a Monza la prima mossa nelle difficoltà è stata quella di rinunciare al portoghese, divenuto di troppo a suo giudizio in una squadra che stava sempre più annaspando.

Non una bocciatura ma…

Non una scelta punitiva o una bocciatura, sottolinea La Nazione, ma una decisione legata al momento (non che chi è rimasto in campo abbia fatto meglio). E che sarà replicata anche a Udine, dove Gonçalves tuttalpiù darà il cambio a Njie o a Mastantuono. La Fiorentina ormai è rientrata nella modalità elmetto e carrarmato dell'anno scorso e di spazio per la fantasia ce n'è sempre meno.