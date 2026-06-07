Lo sondò anche la Fiorentina, ma ha scelto l'Olanda: Schuurs rilancia la sua carriera in patria

L'ultima partita nel novembre del 2023 con la maglia del Torino, poi la rottura del crociato e una serie di complicazioni al limite dell'assurdo: quasi tre anni dopo, un giocatore sondato anche dalla Fiorentina ripartirà dall'Olanda.

C'era anche la Viola

Perr Schuurs lo aveva raccontato a ESPN: “Anche la Fiorentina ha mostrato interesse. Ho bisogno di una squadra che abbia fiducia in me e mi dia la possibilità di tornare in piena forma”. Niente da fare, non è sbocciato l'amore con i viola, con Schuurs che invece ha trovato una nuova casa in patria.

Accordo raggiunto

Il centrale ha infatti trovato l'accordo col NEC, squadra olandese che ha terminato il campionato al terzo posto e che, in virtù di ciò, disputerà i preliminari di Champions League. Nella speranza di rilanciare la sua carriera al meglio.