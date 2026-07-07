Massimo Sabatini: "Ci ritroviamo con un Franchi brutto, fatto male, costoso e incasinato. Un disastro completo"

Massimo Sabatini consigliere della lista civica Eike Schmidt, ha parlato dello stadio Artemio Franchi e della concessione a 60 anni con i soldi inseriti nella nuova delibera di bilancio dal Comune di Firenze.

Le parole di Sabatini

“Ci ritroviamo con uno stadio brutto, fatto male, costoso e con le procedure di gara incasinate. Tutto è marchiato a fuoco dall’impreparazione. I cattivi metodi portano sempre a cattivi risultati in ogni campo. Il caos estivo regala la perla dei numeri scappati prima del tempo! Ma è mai possibile?".

Un disastro

"Prima di indire un bando gara si fanno uscire informazioni sensibili senza prima aver coinvolto il Consiglio? Tempi, valori, richieste economiche. Un disastro! Questa storia è un disastro come ogni pagina che l’amministrazione PD ci ha imposto per lo stadio di Firenze”.