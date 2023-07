Viti: "Volevo tornare in Italia dopo un anno difficile. Ecco perché ho scelto il Sassuolo"

Il suo nome è gravitato a lungo nell'orbita della Fiorentina. Profilo italiano, non fortunato nella sua avventura all'estero, Mattia Viti sembrava perfetto per dare linfa nuova alla difesa viola. Invece lui ha preferito il Sassuolo, motivando così la sua scelta a Sky Sport: “L'allenatore ha avuto un ruolo fondamentale. Con Dionisi mi ero trovato benissimo a Empoli e ho bisogno di lui per ripartire dopo un anno difficile”.

Poi ha aggiunto: “La scelta di tornare in Italia è dovuta a motivi personali. Non vedo l'ora di fare bene con il Sassuolo, il mio obiettivo è anche quello di tornare in Nazionale”.