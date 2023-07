Di Marzio: "Fiorentina defilata per Hien, il primo obiettivo resta Sutalo mentre l'alternativa..."

Il nome di Isak Hien sembrava poter tornare buono per la Fiorentina a inizio mercato ma è sempre stato il Torino il club più agguerrito sullo svedese del Verona. Secondo l'esperto Gianluca Di Marzio comunque, il club viola sarebbe ben più attenta alla situazione di Josip Sutalo e non terrebbe in considerazione il difensore veronese, che interessa anche all'Atalanta.

Per la Fiorentina l'alternativa a Sutalo resta il brasiliano Murillo, qualora le richieste della Dinamo Zagabria dovessero restare alte.