La Nazione: Grosso, emozioni e responsabilità
Su La Nazione edizione Firenze, nella parte del QS, si parla dell'esordio della Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento.
Prima pagina
In prima pagina si legge: "Firenze freme. Si fa sul serio. Sorpresa Commisso. Pellegrino è viola. E stasera la Coppa".
Pagina 2
“L'esordio in Coppa Italia. Viola vai! Che entusiasmo. Stasera c'è il Benevento. E' arrivato anche Commisso”.
Pagina 3
A pagina 3 si legge: “Le parole di Fabio Grosso. Emozioni e responsabilità: ”Kean punto di riferimento. Il gruppo? Da completare"
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