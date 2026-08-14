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La Nazione: Grosso, emozioni e responsabilità

Redazione /
La Nazione
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Su La Nazione edizione Firenze, nella parte del QS, si parla dell'esordio della Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento

Prima pagina

In prima pagina si legge: "Firenze freme. Si fa sul serio. Sorpresa Commisso. Pellegrino è viola. E stasera la Coppa". 

Pagina 2

“L'esordio in Coppa Italia. Viola vai! Che entusiasmo. Stasera c'è il Benevento. E' arrivato anche Commisso”. 

Pagina 3

A pagina 3 si legge: “Le parole di Fabio Grosso. Emozioni e responsabilità: ”Kean punto di riferimento. Il gruppo? Da completare"

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