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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina non segna nemmeno con le mani, parola di..

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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La partita tra Fiorentina e Como spalmata su tre pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi. 

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Qui c’è il titolone: “Di nuovo Como Viola in picchiata”. E ancora: “Paz domina, Cesc vola Fiorentina che incubo”. Sommario: “Già 5 ko per i toscani, Vanoli e penultimo”. 

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Presente la moviola della partita: “Milla-Gonçalves: sul gol di Liberali c’è un fallo evidente”. 

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Presenti le dichiarazioni del tecnico viola: “Vanoli: “Non segniamo nemmeno con le mani”. Sottotitolo: “Il tecnico della Fiorentina recrimina: “Sull’1-0 c’era un fallo su Gonçalves su Pongracic il software non andava”.

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