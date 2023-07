Ivanic chiama a raccolta i suoi tifosi contro la Fiorentina

Sarà una stagione importante quella che si troverà ad affrontare anche la Stella Rossa di Belgrado, prossima avversaria della Fiorentina in un'amichevole in programma mercoledì prossimo, in quanto parteciperà pure alla Champions League, dove è qualificata alla fase a gironi.

Intanto l'attaccante della squadra, Mirko Ivanic, non vede l'ora di tornare a giocare davanti a tribune piene ed invita i tifosi a riempire lo stadio già contro i viola.

“Continuiamo con le grandi partite. Venite mercoledì a sostenerci contro la Fiorentina prima dell'inizio del campionato!” è questo il messaggio lanciato dal giocatore biancorosso.