UFFICIALE: La sconfitta con Sarri fa saltare una nuova panchina in Serie A

Il Venezia ha ufficializzato l’esonero di Giovanni Stroppa. Il club arancioneroverde ha comunicato di aver sollevato il tecnico dall’incarico di allenatore della prima squadra, chiudendo il rapporto con l’artefice della promozione in Serie A conquistata nella stagione 2025/26.

Ko decisivo

A pesare è stato il disastroso avvio di campionato: sei sconfitte nelle prime sei giornate, l’ultima arrivata ieri sul campo dell’Atalanta, squadra guidata da Sarri, vittoriosa per 3-1. La fiducia rinnovata dalla società prima della sosta non è bastata a invertire la rotta.

Una svolta per rilanciarsi

Si conclude così un’esperienza passata dalla gioia del ritorno nella massima serie alle difficoltà di queste settimane. Il Venezia cerca adesso una svolta per rilanciare la corsa salvezza e interrompere una serie negativa che ha lasciato la squadra ancora senza punti in classifica dopo sei turni.