Viviano: "La mia più grande vittoria è aver giocato per la Fiorentina. Ho realizzato un sogno che avevo fin da bambino"

L'ex portiere, tra le altre, della “sua” Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano ricorda il suo grande legame con la città e con la squadra a Radio Serie A: “La mia più grande vittoria è aver giocato per la Fiorentina. Per chi come me andava in curva e vedeva la squadra da lì a 7-8 anni è così”.

“La mia più grande vittoria? Aver giocato per la Fiorentina”

Quanti anni? “Uno solo, ma è abbastanza. Uno vede tante cose come obiettivi, ma io ero partito già da bambino con gli amici con il sogno di giocare nella mia squadra del cuore. Per me essere arrivato lì è un sogno condiviso anche con tutti coloro che sono cresciuti con me, quindi è come se quel sogno che ho raggiunto io l'avessero raggiunto anche loro”.

“Una stagione, ma è bastata. Con Montella ho poi chiarito”

Sulla stagione: “Abbiamo fatto settanta punti arrivando quarti, è stata una bella annata. Poi non sono rimasto, ci sono stati dei problemi con Montella poi chiariti. Giocare a Firenze non è stato facile, c'è sempre stata tanta pressione, però mi godo il ricordo”.