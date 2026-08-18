Joao Mario: "Spero di fare tanti assist a Kean, sono un terzino che fa anche gol. Col Benevento un dolorino e..."

Il terzino portoghese Joao Mario si presenta da nuovo calciatore della Fiorentina, dopo l’ottimo debutto in Coppa Italia contro il Benevento, partita in cui ha colpito una traversa e realizzato un bell’assist a Kean.

‘Voglio dimostrare che posso giocare in Serie A’

“Lo scorso anno sono arrivato in Italia, in un calcio differente da quello portoghese, mi sono dovuto adattare ad un nuovo paese, ad un nuovo club come la Juventus. Nel calcio ci sono molti fattori e possiamo dire non sono funzionati, non ho giocato i minuti che mi aspettavo ma ho dato sempre il meglio. Per dimostrare che potevo giocare e essere utile in Serie A sono passato al Bologna, le cose lì sono migliorate, ho avuto spazio e vinto la scommessa”.

‘Sono un terzino offensivo, posso anche fare gol’

“Ora sono alla Fiorentina e per me è un grande orgoglio, ho molta voglia di mettermi in mostra qui. Sono uscito prima col Benevento perchè avevo un dolorino, per prevenire problemi, sto facendo trattamenti e sto già recuperando per essere pronto per la prossima gara. Il mio stile di gioco è offensivo e penso di poter aiutare la squadra con assist e gol, questo è il mio lavoro. Contento dell'assist a Kean, ma è stato un gesto tecnico incredibile da parte sua, per fare assist serve la qualità degli altri calciatori. Spero di potergli fare ancora tanti assist”.

“Ho sempre giocato nel Porto e non avevo avuto occasioni di uscire dalla zona di comfort, andando in altri campionati. Ho colto al volo la possibilità di giocare in Italia, sto imparando molto di più, è un calcio tattico e fisico, posso migliorare tanto e farò di tutto per crescere e dare il massimo per la Fiorentina”.