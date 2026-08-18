Il lunedì sfruttato da Atta e Joao Mario. E anche Jimenez vede la Roma

Usciti acciaccati dal match di Coppa Italia contro il Benevento, Arthur Atta e Joao Mario hanno sfruttato il lunedì che sarebbe stato di libertà, per fare lavoro individuale e cercare di recuperare il più in fretta possibile.

Chance di recupero

Entrambi vogliono esserci nel giorno dell'esordio in campionato della Fiorentina in trasferta a Roma e le possibilità che questo desiderio possa tramutarsi in realtà ci sono.

E anche Jimenez…

Così come è molto probabile che possa esserci per questa sfida Alex Jimenez, tenuto fuori a scopo precauzionale dall'incontro di venedì scorso.