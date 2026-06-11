Il futuro della Fiorentina deciso negli Stati Uniti: la richiesta di un extra budget. E Grosso attende alcune risposte

Il futuro della Fiorentina? Tutto si è deciso e si deciderà ancora negli Stati Uniti, in questi giorni in cui i massimi dirigenti viola hanno incontrato la proprietà per tracciare le linee guida della prossima stagione.

Summit strategico

Un summit strategico, lo definisce La Nazione, nato per definire le risorse economiche e i margini operativi in mano al club. Al centro dei colloqui i nodi nevralgici della pianificazione societaria: la quantificazione del budget per la campagna trasferimenti, la rimodulazione del monte ingaggi e la nuova organizzazione aziendale.

Le risposte attese

Intanto il nuovo tecnico della Fiorentina, Fabio Grosso, attende le risposte di questo vertice per capire quali pedine avrà a disposizione per rifondare la squadra. Tra le ipotesi al vaglio ci sono la richiesta di un extra-budget o il ricorso a un piano di finanziamento tramite le operazioni di mercato.