Ambrosini: "Una componente casuale ha fatto sì che la Fiorentina andasse in vantaggio con l'Inter"

L'ex centrocampista della Fiorentina, ora commentatore tv, Massimo Ambrosini, ha parlato del match di domenica scorsa contro l'Inter, all'interno del podcast “Elastici”.

Componente casuale

“Sulla partita di domenica a pranzo - ha detto - c'è una componente casuale che ha fatto sì che la Fiorentina passasse in vantaggio”. Ovviamente il riferimento è al gran tiro dalla distanza scoccato da Alex Jimenez, un'iniziativa estemporanea.

Tanti tiri

Poi ha aggiunto: “L'Inter ha tirato 28 volte in porta contro i viola. Tranquillamente, con una situazione normale e senza una partita straordinaria dal punto di vista della proposta, nove volte su dieci è una partita che l'Inter vince in un'altra maniera”.