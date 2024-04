L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini si è espresso a Radio Punto Nuovo sulle possibilità che il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano possa approdare sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

“Il nome di Vincenzo Italiano resta forte nonostante De Laurentiis voglia Antonio Conte”

Riguardo alle prospettive future di Italiano in ottica Napoli Ceccarini ha affermato: “Conte resta il sogno di De Laurentiis e lo sta coltivando in queste settimane, ma il nome di Vincenzo Italiano è comunque forte. Lo scorso anno fu vicinissimo alla panchina del post Spalletti, ora torna in auge dopo il suo addio promesso alla Fiorentina".

"Due nomi per due direzioni diverse"

E ha aggiunto: “Sono due nomi che darebbero due direzioni diverse al nuovo progetto tecnico del Napoli, tutto dipenderà dal volere concreto di De Laurentiis”.