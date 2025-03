Gasperini punta Firenze (dove non ci sarà) con tanti casi spinosi. Retegui ancora in forte dubbio, una difesa piena di dubbi

Si avvicina Fiorentina-Atalanta, in programma domenica alle 15 al ‘Franchi’. E lato nerazzurri, oggi la squadra si è allenata a Zingonia e Gian Pier Gasperini deve fare i conti con qualche situazione di dubbio.

La situazione dell'Atalanta verso Firenze

Oggi Sead Kolasinac e Isak Hien hanno fatto ritorno a Bergamo dalle rispettive nazionali e non dovrebbero essere in discussione. Sono tanti però i casi spinosi, come riporta Tuttomercatoweb.com. Cuadrado e Kossounou si sono allenati a parte anche oggi, mentre Sulemana si è unito parzialmente alla squadra. Terapie per i lungodegenti Scalvini e Scamacca, così come per Retegui sul quale non filtrano ulteriori novità. Il centravanti nerazzurro e della Nazionale è in forte dubbio per Firenze. Anche Stefan Posch rischia di non partire per la trasferta di domenica, anche lui costretto ad accertamenti.