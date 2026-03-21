Al nono mese è nata la Fiorentina? Le cinque mosse decisive di Vanoli ma il futuro della panchina è ancora da scrivere

Lo diciamo molto piano perché l'illusione ormai è pane quotidiano da queste parti, soprattutto in questa stagione ma potrebbe essere nata davvero la Fiorentina. Ci ha (avrebbe) messo ben nove mesi, come tutti i neonati che si rispettino: al nono mese stagionale infatti, scrive il Corriere dello Sport, la parvenza di una squadra vera finalmente c'è, come certificato anche dal suo allenatore.

Il quotidiano sottolinea le cinque mosse con cui Paolo Vanoli è arrivato a questo faticoso risultato: la difesa a quattro, l'intuizione di schierare Parisi da esterno alto, l'insistenza su Fagioli regista, il recupero senza fascia di Ranieri e la gestione efficace di Piccoli e Kean, tra un infortunio e l'altro. Poco o tanto che ci abbia messo, sono aggiustamenti che alla fine stanno risollevando la Fiorentina, in attesa di passi definitivi verso la salvezza. Da lì poi ci sarà tempo e modo per valutare il futuro della panchina viola, sulla cui identità si dovrà tener conto di tanti fattori, non solo di quelli più immediati alla memoria.