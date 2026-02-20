Falco: "Costretto a lasciare Lecce per colpa di Corvino. Avevo l'accordo, poi lui mi ha messo in cattiva luce"

Chi ha a cuore la Fiorentina conosce inevitabilmente molto bene Pantaleo Corvino. L'attuale direttore sportivo del Lecce ha operato per una decina d'anni in viola e si è fatto riconoscere per le sue peculiarità: grandi capacità di intuizione (soprattutto coi giovani stranieri), carattere forte e diretto.

L'esuberanza di Corvino raccontata da Falco

Un direttore così “spigoloso” non sempre crea matrimoni con i giocatori. Ed è il caso di Filippo Falco, che racconta a ShotSports il momento in cui ha dovuto lasciare Lecce: “La scelta che ho dovuto fare per forza è stato andare alla Stella Rossa, a Belgrado. Perché in realtà sarei voluto rimanere a Lecce”.

“Mi ha messo in cattiva luce”

"Avevo trovato un accordo per rimanere a Lecce per i tre anni successivi. Poi l'arrivo del direttore ha cambiato un po' le carte in tavola, diciamo. Corvino mi ha praticamente messo in cattiva luce con la piazza, dopo che io avevo l'accordo addirittura con il presidente. Invece il mio contratto era stato cambiato. Alla fine è stato un po' come se mi avesse messo alla porta