Gosens: "Tanto rammarico per l'eliminazione in Conference, usciamo a testa alta"

L'eliminazione dalla Conference League ha lasciato l'amaro in bocca ai giocatori della Fiorentina.

“Tanto rammarico”

Sull'uscita dalla coppa ad opera del Crystal Palace, l'esterno sinistro viola, Robin Gosens, ha espresso il suo pensiero: “Tanto rammarico, ma non per giovedì, per l'andata. Un peccato, però usciamo a testa alta".

Prestazione sbagliata

Eh sì, la Fiorentina ha proprio sbagliato la partita a Londra, dove è uscita con uno 0-3 pesante e praticamente impossibile da recuperare fin da subito. Con un'altra prestazione (ed un altro risultato), non sarebbe stato impossibile, alla luce di quanto visto, eliminare gli Eagles.