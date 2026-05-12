Che vittoria per Moreno: la salvezza ora è vicina. Disfatta per Amatucci e il treno playoff…

Una rimonta pazzesca e quasi insperata permette al Levante di Moreno di continuare a credere nella salvezza in Liga. Il difensore della Fiorentina in prestito in Spagna ottiene una cruciale vittoria per 3-2 contro l’Osasuna, rimontando da uno svantaggio di 2-0. L’autorete di Toljan e il gol di Budimir avevano portato l’Osasuna a condurre di due reti dopo appena 11’, ma nel giro di due minuti, tra 35esimo e 37esimo, il Levante aveva pareggiato. Il rosso ad Herrera ha lasciato al 45’ l’Osasuna in 10 uomini per tutto il secondo tempo e al 90’ il Levante ha trovato il decisivo e fondamentale gol di Etta Eyong che è valso il 3-2 finale.

Ora il Levante spera

I rossoblu valenciani sono sempre penultimi, ma a -1 dall’Alaves e adesso soltanto a -3 da Espanyol, Girona, Elche e Maiorca, a due giornate dalla fine del campionato. Il futuro di Moreno, classe 2003, è sicuramente molto legato ad un’eventuale permanenza nella massima divisione spagnola del Levante, benché la cifra del riscatto (15 milioni di euro), sia molto elevata e sicuramente in ogni caso oggetto di ampia e attenta valutazione da parte della dirigenza spagnola.

Batosta per il Las Palmas

Una battuta d’arresto inaspettata e molto pesante per il Las Palmas del viola Lorenzo Amatucci, in prestito nel club di seconda divisione spagnola, che è crollato in casa dell’Andorra. 5-1 il punteggio finale, con i gialloblu canari che erano anche andati in vantaggio col rigore di Jesè, prima di venire travolti e subire una sconfitta durissima. Anche il centrocampista della Fiorentina ha faticato a distinguersi, affondando col resto dei compagni. E pensare che fino al 78’ il punteggio era appena di 2-1 per l’Andorra. Il Las Palmas adesso è quinto, con 2 punti di margine sul treno playoff, ma si è visto riagganciare dal Malaga. E a tre giornate dalla fine resta ancora tutto assai incerto nella corsa promozione in Liga, dal terzo posto in giù…