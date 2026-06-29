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Corriere dello Sport-Stadio: Liberali, i giorni della verità

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si concentra sul mercato a tinte viola, soffermandosi in particolar modo sulla lunghissima lista di esuberi che la Fiorentina dovrà riuscire a piazzare. 

Prima pagina

“La Viola ne ha 47” intitola il Corriere riferendosi ai giocatori sotto contratto. Il giornale continua poi scrivendo: “Rosa extralarge, ora i tagli. Viery abbraccia Firenze”. 

Pagina 26-27

Nelle pagine interne il Corriere riprende i temi brevemente trattati in prima pagina: “C'è troppa Fiorentina” e ancora “Una rosa extralarge. 47 giocatori più Viery, Paratici deve sfoltire”. In taglio basso il punto sulle trattative: “Thorstvedt, il Sassuolo di traverso”. Nella pagina seguente il Corriere fa poi il punto delle trattative per un giovane centrocampista che piace anche ai viola: “Liberali, i giorni della verità”. 

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