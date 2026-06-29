Corriere dello Sport-Stadio: Liberali, i giorni della verità
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si concentra sul mercato a tinte viola, soffermandosi in particolar modo sulla lunghissima lista di esuberi che la Fiorentina dovrà riuscire a piazzare.
Prima pagina
“La Viola ne ha 47” intitola il Corriere riferendosi ai giocatori sotto contratto. Il giornale continua poi scrivendo: “Rosa extralarge, ora i tagli. Viery abbraccia Firenze”.
Pagina 26-27
Nelle pagine interne il Corriere riprende i temi brevemente trattati in prima pagina: “C'è troppa Fiorentina” e ancora “Una rosa extralarge. 47 giocatori più Viery, Paratici deve sfoltire”. In taglio basso il punto sulle trattative: “Thorstvedt, il Sassuolo di traverso”. Nella pagina seguente il Corriere fa poi il punto delle trattative per un giovane centrocampista che piace anche ai viola: “Liberali, i giorni della verità”.