Un arbitro di Roma per la trasferta col Frosinone, ma con lui in casa, i ciociari hanno sempre perso. I viola lo ritrovano dopo diversi anni di assenza

La partita tra Frosinone e Fiorentina che si giocherà giovedì prossimo con inizio alle ore 18.30, verrà diretta da Francesco Fourneau di Roma.

Tre i suoi precedenti con i gigliati con lo score di: una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Ha sempre diretto i viola in casa, quindi li trova per la prima volta in trasferta.

Scendendo più nel particolare i precedenti sono: Fiorentina-Sassuolo 0-1 (18/19), Fiorentina-Udinese 3-2 (20/21) e Fiorentina-Verona 1-1 (20/21).

E' al suo esordio in A per quanto riguarda questa stagione.

Quattro invece i precedenti con il Frosinone che con lui non ha mai vinto: due pareggi e due sconfitte. Quando li ha trovati in casa, i ciociari hanno sempre perso.