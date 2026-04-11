Caressa distrugge la Fiorentina ma sorprende: “Batterà la Lazio”

Parole che fanno rumore, e anche parecchio. Quando a parlare è uno come , non si tratta mai di una semplice opinione. È una lettura netta, quasi una sentenza su una stagione che non convince. Il giudizio sulla Fiorentina è durissimo, ma con un finale a sorpresa.

“Fiorentina sconcertante”

Il telecronista non usa giri di parole e su Radio Deejay definisce la squadra viola “sconcertante”, difficile da decifrare anche per chi la osserva da vicino.

Il problema, secondo Caressa, è evidente: i viola perdono tutto, distanze, sicurezza, attenzione. Una squadra che non riesce mai a dare continuità e che sembra smarrire sé stessa da una partita all’altra.

“Giocatori svampiti”: l’accusa

Il passaggio più forte riguarda l’atteggiamento della squadra.

Secondo Caressa, nel corso della stagione i giocatori avrebbero sottovalutato il rischio, convinti che la retrocessione fosse impossibile.

Da lì, una deriva evidente: approccio leggero, concentrazione altalenante e prestazioni insufficienti.

Il pronostico che sorprende

Eppure, nonostante la critica pesantissima, il pronostico è controcorrente. Per Caressa, infatti, la Fiorentina riuscirà comunque a battere la Lazio. Un giudizio che lascia intendere come, al di là dei limiti, la squadra abbia ancora margini per tirare fuori una prestazione importante.

Una partita che vale più dei punti

Al di là dei pronostici, resta una certezza. La sfida contro la Lazio non è solo una partita: è un test di maturità. La Fiorentina deve dimostrare di essere ancora una squadra vera, capace di reagire e di dare una direzione a una stagione fin qui troppo altalenante.