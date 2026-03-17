Caressa: "La Fiorentina aveva perso gli stimoli sentendosi al sicuro. Dodô? Ha disputato una stagione pessima, ma contro la Cremonese..."

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato sul proprio canale You Tube la giornata di Serie A appena trascorsa, soffermandosi anche sulla partita vinta dalla Fiorentina a Cremona.

Le parole di Caressa

“Dodô ha disputato una stagione pessima, ma è stato tra i migliori di questa giornata in difesa. Parisi ha detto che, forse, anche nello spogliatoio qualcuno non aveva pienamente compreso la gravità della situazione. La Fiorentina è tecnicamente superiore alle altre squadre in lotta, ma ha subito contraccolpi psicologici tutt’altro che trascurabili".

Sulla partita di Cremona

“Le parole di Parisi, infatti, sono importanti: sfumata la possibilità di qualificarsi in Europa, la squadra sembrava essersi rassegnata, senza però rendersi conto che rischiava la Serie B. Da quando ne ha preso consapevolezza, pur tra alti e bassi, ha ritrovato punti importanti. A un certo punto sembrava non avesse più problemi, ma ha ricominciato a perdere, come se fossero venuti meno gli stimoli. Ora, con la Cremonese, questi stimoli sono tornati e si è visto”.