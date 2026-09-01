Viviano: "Zirkzee è un giocatore clamoroso, ma oggi la Fiorentina aveva più bisogno di Beto. Kean al Como..."

A tuttomercatoweb.com, da Milano, ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, che ha commentato le ultime novità del mercato viola.

Sull'attacco

"Io amo Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo. La Fiorentina però aveva più bisogno di un Beto per caratteristiche. Hai perso Kean, quindi serviva qualcuno che ti facesse guerra fisica con i difensori".

Su Kean

"Che colpo. Magari pensi di no, ma è un'opzione che il Como non ha. È stato quello che han cercato probabilmente: un giocatore che possa far reparto da solo, possa attaccare la profondità e far salire la squadra. Sarà molto utile, specialmente in Europa".