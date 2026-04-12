Anche Sarri ha i suoi bei problemi: il suo falso nueve costretto al forfait e davanti ci sarà un incubo per la Fiorentina

Ne ha avute eccome di disavventure in questa stagione Maurizio Sarri che sta comunque conducendo la Lazio ad un finale di stagione senza alcun rischio, se pur a distanza di sicurezza anche dalla zona europea. L'ultima tegola si chiama Daniel Maldini, che il tecnico aveva ormai eletto a suo attaccante di riferimento, come classico ‘falso nueve’.

Arrivato a gennaio dall'Atalanta, Maldini aveva trovato anche un paio di reti ma nelle ultime ore ha subito una riacutizzazione dell'infiammazione al tendine rotuleo che lo costringerà a saltare la sfida di domani con la Fiorentina. Un problema che era stato gestito fin qui ma che ora richiede lo stop: al suo posto ci sarà Boulaye Dia, finito un po' fuori dai radar ma mortifero proprio con la Fiorentina qualche stagione fa. Con la maglia della Salernitana segnò addirittura quattro volte in due match.