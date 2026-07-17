"Oulaï al livello di Bouaddi, un Kantè con ottima tecnica e visione di gioco. Il Galatasaray aveva offerto 30 milioni ma..."

Selcuk Manav, corrispondente dalla Turchia per la Gazzetta dello Sport, è stato ospite di Lady Radio per parlare delle caratteristiche di Inao Oulaï dal Trabzonspor, per il quale da tempo è viva una trattativa pronta a portarlo alla Fiorentina.

‘Ottimo giocatore, moderno e veloce di pensiero’

“Oulaï è un ottimo giocatore, sa fare le due fasi di gioco. Un centrocampista che il Galatasaray voleva acquistare già a gennaio per 30 milioni di euro: proposta rifiutata allora dal Trabzonspor. Buruk, allenatore del Galatasaray, disse che Oulai sarebbe stato necessario per avanzare in Champions League. Un giocatore moderno e veloce di pensiero, forte fisicamente. È stato scovato al Bastia, che l’ha venduto ad una cifra record, 5.8 milioni di euro per i corsi, squadra di Serie B francese. Distribuisce molto bene il pallone e difensivamente è ottimo".

‘Picchia come Kantè, e non è facile togliergli palla’

"Assomiglia a Bouaddi, il talento classe 2007 marocchino del Lille che ha fatto un ottimo Mondiale, per me è dello stesso livello, forse esagero, ma... Non è facile strappargli il pallone perché ha ottime tecnica, ed è come Gattuso e Kantè, picchia e picchia sempre, ma ha anche un’ottima visione di gioco e va sempre in verticale, senza perdere tempo in orizzontale. Un avversario molto fastidioso per gli avversari. Ha bisogno di dialogare con un attaccante, può esplodere".