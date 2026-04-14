Galbiati: “Fiorentina salva, ora Paratici inizierà progetto per tornare in Europa. Vanoli non è allenatore a lungo termine"

A Toscana TV l’ex difensore viola Roberto Galbiati si è espresso dopo la pesantissima vittoria della Fiorentina contro la Lazio, che ha condotto la squadra di Vanoli ormai ad un passo dalla salvezza.

“Fiorentina salva? Sì. La squadra viola ha vinto le gare che doveva vincere, battendo Cremonese e Verona e tenendole a distanza e anzi, aumentando il divario di punti. Con la Lazio è stata brava la Fiorentina perché è stata operaia, dopo aver sofferto il primo quarto d’ora ha saputo aspettare e difendersi bene, pur con una squadra abbastanza rimaneggiata”.

‘Il gioco conta poco, servono i punti’

“La gara è stata letta bene da Vanoli, anche se si è arretrato un po’ troppo il baricentro nel secondo tempo, ma si è concesso comunque poco. In situazioni del genere il gioco conta il giusto, anche perché manca tranquillità se sei con l’acqua alla gola, conta fare punti. Vanoli si è tolto un bel peso dopo questa vittoria. Balbo? È entrato molto bene e si è dimostrato affidabile in certi momenti della partita”.

‘Ora è Paratici quello che comanda’

“L’anno prossimo penso la Fiorentina inizierà un progetto almeno triennale, con la volontà di creare una squadra per tornare in Europa. Mi sembra difficile poter rimontare un 3-0 contro il Crystal Palace. Paratici ora è quello che comanda, il contratto che ha firmato parla chiaro, ci metterà del suo e Vanoli non mi dà l’idea di un allenatore a lungo termine. Grosso? Mi sembra che si occupasse dell’Under 23 della Juventus quando c’era Paratici a lavorare in bianconero”.