Galbiati: “Fiorentina non ancora salva, non credo 37-38 punti siano sufficienti. Basta un passo falso e…”

Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore gigliato Roberto Galbiati ha analizzato la situazione attuale della Fiorentina, facendo leva sulla necessità di mantenere alta l’attenzione per la squadra di Vanoli.

‘Salvezza? Meglio non fare proiezioni, ma…’

“Quando si gioca per non retrocedere, va bene così. Montipò poteva anche non farsi la doccia, ma non importa, abbiamo vinto non meritatamente ma ci prendiamo i 3 punti e via. Al Verona sarebbe bastato un attaccante come Djuric per segnare un gol, De Gea comunque si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. La salvezza? Nel calcio è meglio non fare proiezioni, la Fiorentina ha 32 punti, basta un nostro passo falso e siamo ancora tutti lì, ogni domenica ci sono sorprese”.

‘Bisogna restare sul pezzo giocando con convinzione’

“Non sono convinto che 37-38 punti bastino per salvarsi quest’anno. La Fiorentina deve restare sul pezzo, convinta che non è ancora matematicamente salva e deve continuare a giocare con forza. Al Verona si è concesso troppo, anche se vanno considerate le assenze che la Fiorentina aveva, che quest’anno la squadra ha sempre sofferto con le piccole, giocando meglio invece contro le grandi”.