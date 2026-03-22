A fine primo tempo la Fiorentina Primavera è avanti in casa del Cagliari grazie a Montenegro
Gara vivace tra Cagliari e Fiorentina Primavera, con i viola guidati da Galloppa che vogliono tornare in testa alla classifica. All'intervallo sono i viola avanti di un gol sui rossobl grazie al gol siglato da Montenegro.
Segna Montenegro
A sbloccare la gara è la Fiorentina al 40', dopo un palo colpito poco prima, con Montenegro che lasciato libero in area dai difensori del Cagliari stoppa il pallone e calcia siglando il gol per i viola.
Cagliari vicino al gol
Venti minuti prima del gol della Fiorentina era stato il Cagliari ad andare vicino al gol con Krepy che aveva colpito in pieno il palo con la sua conclusione.
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