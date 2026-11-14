Onofri: "Dragusin? A volte sembra Beckenbauer, altre si perde in un bicchier d'acqua. Sono convinto che Vanoli..."

Claudio Onofri, ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sul momento della Fiorentina

Queste le sue parole: “La Fiorentina sta incontrando qualche ostacolo di troppo: la classifica attuale rispecchia solo in parte il vero potenziale di questa rosa, che meriterebbe posizioni ben più ambiziose. Tuttavia, ripongo grande fiducia in Vanoli: è un allenatore che stimo profondamente, sia per le sue idee tattiche che per il modo in cui sa rapportarsi allo spogliatoio. Le sue formazioni mi hanno sempre convinto e mettono in campo un calcio propositivo e divertente”.

Su Drăgușin

Spazio poi ad una riflessione su Radu Drăgușin, che Onofri ha avuto modo di vedere da vicino al Genoa, squadra di cui è tifoso: “Il problema fisico che ha dovuto affrontare non va preso alla leggera. Su di lui ho sempre nutrito un giudizio diviso: nei momenti migliori dava l'impressione di essere un difensore del calibro di Beckenbauer, mentre in altri frangenti incappava in disattenzioni elementari. Quando era con noi al Genoa era davvero molto giovane, ma a un centrale difensivo si richiedono soprattutto continuità di concentrazione e la capacità di spezzare il gioco degli avversari con praticità. Purtroppo, il suo rendimento tende ancora a essere discontinuo”.