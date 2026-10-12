Croci delizia della Primavera: Vanoli può prendere appunti per la Fiorentina dei grandi

Inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative quello della Fiorentina Primavera, affidata ad Aurelio Andreazzoli con l'obiettivo di ottenere risultati soddisfacenti e formare giocatori che possano essere utili alla prima squadra. Viola al momento a secco di vittorie dopo le prime 6 giornate di campionato e battuti in finale di Supercoppa dall'Atalanta. In mezzo a tanto buio, c'è una luce che si chiama Federico Croci.

Gol e qualità

L'attaccante classe 2010 è certamente una delle poche - o forse l'unica - nota lieta della stagione. Impiegato in 5 delle 6 gare di campionato disputate, ha messo a segno già 4 gol (di cui l'ultimo ieri, nella sfida pareggiata per 1-1 in casa contro il Parma). Oltre alle reti, giocate di alta scuola che lo rendono un giocatore di livello superiore agli altri.

I primi assaggi con i grandi

Con un rendimento del genere, Croci non può che attirare le attenzioni della prima squadra. Il debutto è già arrivato, in Coppa Italia in occasione del primo turno giocato a metà agosto e chiuso con un 4-1 ai danni del Benvento. In campionato, invece, fin qui solo una convocazione per il match d'esordio contro la Roma. Il ragazzo è giovanissimo, ma se dovesse continuare così Vanoli potrebbe drizzare le antenne e coinvolgerlo sempre di più nel suo progetto tecnico.