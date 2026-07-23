La campagna abbonamenti va a gonfie vele: i numeri fanno gongolare la Fiorentina. La situazione

Oggi la Fiorentina ha comunicato il raggiungimento della quota di 11.000 abbonati per la stagione 2026-2027. Numeri significativi, se si considera che siamo soltanto al 23 luglio, che manca ancora oltre un mese di calciomercato… ma non solo.

Vecchio traguardo quasi raggiunto

La passata campagna abbonamenti si chiuse a quota 13.478 abbonati, appena 2.478 in più rispetto ai totali della scorsa stagione. E ancora non è iniziata la vendita libera, che partirà dal 30 luglio… tutto ciò a testimonianza del grande entusiasmo nella tifoseria che si sta rigenerando in casa viola.