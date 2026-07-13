Campagna abbonamenti, Firenze risponde presente. I numeri del primo giorno di vendita

Le aspettative sono alle stelle e, dopo una stagione da dimenticare, la Fiorentina vuole ripartire subito in quinta. E con lei, anche i suoi tifosi.

Firenze c'è

I dati del primo giorno di vendita degli abbonamenti parlano già di 4000 tagliandi: una risposta importante del tifo viola, che si fa trasportare dal mercato altisonante di Paratici. La voglia di tornare a vedere calcio a Firenze è già molto palpabile: lo dimostrano anche gli oltre 100 presenti all'allenamento a porte aperte.