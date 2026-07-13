Parte il ritiro della Fiorentina: in via precauzionale, Kean svolge lavoro personalizzato

Iniziata da poco la sessione pomeridiana del primo giorno di ritiro della Fiorentina: si rivedono in campo molti volti noti.

Kean a parte

Ha iniziato la stagione come aveva chiuso la scorsa Moise Kean, che in via del tutto precauzionale, consci del problema alla tibia che lo ha limitato molto negli ultimi tempi, ha iniziato l'allenamento attorno alle 17.30: dopo un blando riscaldamento coi compagni, quando questi ultimi si sono messi a lavorare con la palla Kean ha continuato il riscaldamento in compagnia di un membro dello staff, senza palla, correndo attorno al campo.

Il suo è un programma personalizzato, ma programmato in accordo col giocatore: nei prossimi giorni anche altri membri della rosa saranno sottoposti allo stesso trattamento.

Le prime foto stagionali di Kean

Kean a parte, con un membro dello staff