C'è spazio anche per il passato e per il futuro nella lunga intervista rilasciata da Nicolò Fagioli a Sky Sport. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato anche della sua squalifica e di cosa si aspetta dalla sua avventura in viola.

Sul passato e la squalifica per il caso scommesse

"È stato uno sbaglio che ho commesso a 21/22 anni, ma se ne è parlato anche troppo. Però esperienze così ti fanno crescere, sia come uomo sia come professionista. Stare lontano dal campo è stato davvero difficile. Ora mi concentro sul presente, mi sto divertendo molto sul campo e in questa società".

Sul futuro alla Fiorentina

"Non mi piace fare previsioni. Dobbiamo pensare partita dopo partita. L’obiettivo è arrivare in semifinale: superare il Crystal Palace sarà molto difficile, forse è l’avversario più forte che potevamo incontrare. Ora pensiamo a quello, e poi alla prossima partita di campionato contro il Verona. Dove vedo Fagioli a giugno? Lo vedo sempre più importante per questa Fiorentina, magari con un trofeo in mano".