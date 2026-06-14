Anche la seconda semifinale del Calcio Storico non ha storia: Azzurri dominanti sui Bianchi e altra partita chiusa in anticipo

Dopo il successo netto dei Rossi nella prima semifinale di ieri, è arrivato poco fa un altro esito piuttosto netto dal sabbione di Santa Croce: il successo degli Azzurri sui Bianchi per 18,5 cacce a 4. Il match era stato equilibrato nel primo quarto d'ora quando i Bianchi si erano portati anche sul 4-3… salvo bloccarsi fino al termine della partita.

Sul 18,5 a 4 poi la contesta è stata chiusa in anticipo per manifesta superiorità, proprio come in occasione del 22 a 2 di ieri. La finale di domenica prossima sarà dunque tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella.