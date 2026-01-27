Escluso dai convocati per arie di mercato, Di Marzio dà l'annuncio: "Tutto fatto per l'addio di Nicolussi, lascerà la Fiorentina"
Trattativa lampo, quella che porterà Nicolussi Caviglia lontano da Firenze dopo cinque dimenticabili mesi di permanenza. Trovato l'accordo tra le parti, col ragazzo che è già stato escluso dai convocati di stasera.
Direzione Emilia
Lo riporta Gianluca Di Marzio: la Fiorentina ha trovato l'accordo col Venezia per interrompere il prestito del regista, che quindi già domani raggiungerà l'Emilia per diventare un nuovo giocatore del Parma. Dopo il pressing del Cagliari, dunque, Nicolussi Caviglia trova la sua nuova casa, sempre nel nostro campionato e sempre in lotta per la salvezza.
