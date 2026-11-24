Il giornalista Massimo Basile, tifoso della Fiorentina e corrispondente per La Repubblica da New York, ha commentato brevemente su Facebook la sconfitta viola a Monza.

‘Via Vanoli? Resta il problema’

“Il fatto è che anche mandando via un allenatore modesto, il problema resterebbe perché a scegliere il successore sarebbe Paratici, che ha chiamato Grosso e Vanoli dimostrando che la scelta dell’allenatore non rientra nelle sue qualità”.

‘Fiorentina ostaggio di una mediocrità strutturale’

“Purtroppo non ha nessuno all’interno del club che sappia di calcio e con cui confrontarsi. Siamo ostaggio di una mediocrità strutturale. Ce lo meritiamo come tifoseria, la più modesta della nostra storia, ma forse stanno esagerando".