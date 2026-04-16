VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo analizzato l’importante vittoria con la Lazio, che ha di fatto messo i Viola quasi definitivamente dalla zona retrocessione, oltre che dei prossimi impegni importanti appuntamenti che attendono la squadra gigliata nei prossimi giorini: dal tentativo di rimonta proibitiva con il Crystal Palace in Conference, considerato da molti qualcosa di proibitivo, alla difficile ma fondamentale la trasferta di Lecce lunedì sera, sfida che potrebbe mettere il punto sul discorso salvezza. Hanno partecipato alla diretta live alcuni dei nostri redattori, sotto la conduzione di Giulio Dispensieri.

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