Stavolta a Martinelli non riescono i miracoli e la Sampdoria continua a colare a picco. Nella Carrarese buona prova di un viola in prestito

Turno infrasettimanale di Serie B che risulta indigesto per la Sampdoria di Tommaso Martinelli. Il giovane viola non demerita, ma la difesa blucerchiata è un colabrodo e la stagione disastrosa continua.

La prestazione di Martinelli

La Sampdoria sembra non riuscire a riprendersi dalla crisi sportiva che la attanaglia da diverso tempo. A farne le spese è anche il giovane portiere viola Martinelli che, nonostante la buona prestazione, è costretto a raccogliere la palla dalla rete due volte: al 63esimo, quando Hasa deve solo appoggiare in porta il perfetto cross di Zanon, e al 95esimo, quando il portierino classe 2006 non è riuscito a parare il rigore di Finotto. Due gol sui quali Martinelli non ha colpe.

I viola della carrarese

Fra le fila dei toscani buona prova quella di un altro giovane viola in prestito, il classe 2006 Tommaso Rubino. L'attaccante è entrato un minuto prima del vantaggio della Carrarese portando brio ed energia alla manovra offensiva dei toscani. Non ha nuovamente messo piede in campo invece Filippo Distefano, altro giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito alla squadra di Carrara.