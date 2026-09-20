Benitez: "La Fiorentina è una squadra forte, se vince contro il Napoli cambia la prospettiva. Bisogna avere fiducia in chi ha esperienza"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss in vista della gara di oggi tra la Fiorentina e i partenopei.

Su Fiorentina-Napoli

Benitez si espresso così sul Napoli e il suo tecnico: “Allegri ha esperienza, è un bravo allenatore e sa quello che deve fare. Il calcio cambia ogni settimana. Se la sua squadra vince con la Fiorentina, poi a Frosinone e a Venezia, può ritrovarsi tranquillamente tra le prime quattro”.

Sulla Fiorentina e la fiducia necessaria

Mentre sulla Fiorentina ha commentato: "La Fiorentina? E' una squadra forte, la conosco bene e sono stato tante volte a Coverciano e al centro sportivo. Se vince questa partita può cambiare subito prospettiva. In due o tre settimane può cambiare tutto. Bisogna aspettare e avere fiducia in chi lavora, soprattutto quando parliamo di persone che hanno esperienza e capacità".