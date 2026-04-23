Di Chiara: “La Fiorentina ha Pioli sul groppone e dovrà fare i conti. Difficile resti Vanoli, Paratici sa che Sarri darebbe entusiasmo”

A TMW Radio ha parlato l’ex difensore viola Alberto Di Chiara, rispondendo a domande su tema allenatore della Fiorentina e sul futuro della squadra gigliata.

’Sarri stuzzica Firenze, su Grosso…”

"Potrebbe arrivare Sarri? Dipende dalla strategia della società e dal budget che hanno. La Fiorentina ha ancora Pioli sul groppone, quindi dovranno fare qualcosa in tal senso. Devono fare un po' di conti. Senza dubbio è un nome che stuzzica Firenze, perché l'ha sempre inseguito. E' un nome che mette d'accordo tutti, altrimenti devi puntare su una scommessa. Si è parlato di Grosso, che è una scommessa relativa. O punti di nuovo su un giovane, oppure se riesci a fare una squadra importante e prendi Sarri è ancora meglio”.

‘Vanoli? Difficile venga riconfermato’

“Deve riscattare un'annata disastrosa la Fiorentina, non so che margini abbia Paratici, ma se può prendere Sarri porterebbe un po' di entusiasmo nell'ambiente. Chance ancora a Vanoli? Difficile venga riconfermato. Paratici deve sentire anche la piazza, che è fondamentale. Alla fine dovrà fare una scelta in base al progetto che vorrà fare. Se servirà un nome forte e una squadra da costruirgli intorno, meglio questo. Se ha sondato Sarri è perché forse c'è l'opportunità di averlo".